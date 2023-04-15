البنك المركزي حجم احتياطي العملة الأجنبية لديه

2023/04/15 | 11:42 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عوائد الاستثمارات المتحققة مقبولة وتحقق الهدف الذي وجدت من أجله الاحتياطيات.

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