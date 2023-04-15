شرطة ديالى تنقذ سيدة حاولت الانتحار

2023/04/15 | 11:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقذت شرطة ديالى سيدة حاولت الانتحار

في احد انهار المحافظة ومنعتها من تنفيذ

محاولتها في الوقت المناسب.

واكد الناطق الرسمي باسم قيادة شرطة

ديالى العقيد هيثم سلمان ان" دوريات

الشرطة تمكنت من انقاذ امرأة

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