الوضع الأمني ينفجر في الخرطوم.. اشتباكات مسلحة وانفجارات في مختلف أنحاء العاصمة

2023/04/15 | 11:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلعت اشتباكات مسلحة، السبت، بين قوات من الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) في العاصمة الخرطوم.

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