وزير العمل يستجيب لمناشدة أسرة من 4 معاقين بشمولها بالإعانة الاجتماعية

2023/04/15 | 11:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، بزيارة اسرة من اربعة معاقين كانت قد ناشدت الوزارة بشمولها بالخدمات.بيان للوزارة تلقنه (بغداد اليوم) ذكر أنه "فور توجيه الوزير ارسلت هيئة الحماية الاجتماعية فريقا من الباحثين الاجتماعيين لاستكمال اجراءات شمول الاسرة بخدماتها".واشار رئيس الهيئة احمد الموسوي وفق البيان انه "وحسب توجيه الوزير باشرت الهيئة باجراءات شمول هذه الاسرة باعانة الحماية الاجتماعية".

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