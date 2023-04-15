2023/04/15 | 11:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رصدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، تلكؤاً في مشروع، ومخالفات في تأجير عقار دون قيمته الحقيقيَّة في محافظة البصرة، مبينة أن مبالغهما وصلت إلى 16 مليار دينار.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة بحسب بيان تلقته (بغداد اليوم) ،أنه تم "ضبط عقد مشروع حواجز إعلانيَّة تجاريَّة لمتطلبات بطولة خليجي (25) بعد توقف العمل في المشروع، الذي بلغت نسبة إنجازه لغاية الآن (49%)، لافتة إلى "انتفاء الحاجة إليه بعد انتهاء البطولة."

وأضافت الدائرة أنه "تم ضبط العقد الذي تبلغ كلفته (8،175،000،000) مليارات دينار في ديوان محافظة البصرة - قسم الحسابات"، مشيرة إلى أن "طول الجدار الإعلاني يبلغ (٩ كم و ١٥٠ م)، وأن الشركة المنفذة أنجزت ما يقارب (4 كم) منه فقط"، لافتة إلى أن "المواد التي تخص المشروع ما زالت في مخازن الشركة المنفذة".

وتابعت أن "فريق مديريَّة تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى ديوان المحافظة ودائرة عقارات الدولة، ضبط أوليَّات عقار يقع في المركز التجاري في منطقة العشار؛ لوجود مخالفات إداريَّة وماليَّة رافقت تأجيره، وإنشاء مشيدات واستغلالها كمحلات تجاريَّة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة ترصد تلكؤاً ومخالفات مالية في مشروعين بقيمة ١٦ مليار دينار في البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة ترصد تلكؤاً ومخالفات مالية في مشروعين بقيمة ١٦ مليار دينار في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).