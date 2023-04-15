إخماد حريق التهم مجمعاً تجارياً في السيدية جنوبي بغداد (فيديو)

2023/04/15 | 11:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، احكام سيطرتها على حادث حريق التهم مجمعاً تجارياً في السيدية جنوبي العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن فرقها "أحكمت سيطرتها الكاملة على حادث حريق كبير اندلع داخل بنايه مجمع تجاري متعدد الطوابق متخذة لبيع العطور والملابس في منطقة السيدية جنوبي بغداد".

وأضافت أن "فرق الدفاع المدني استنفرت وطوقت النيران وأبعدت امتداد الحريق إلى البنايات التجارية الملاصقة لموقع الحادث ونفذت عمليات الاقتحام المباشر بعد أن اضطرت إلى كسر الأقفال والدخول وسط محال المجمع وإخماد النيران بشكل كامل دون تسجيل خسائر بشرية".

وقالت المديرية، بحسب البيان، إنه "تم فتح تحقيق من خلال استدعاء خبير الأدلة الجنائية واخبار مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية لتحديد أسباب اندلاع الحريق في المجمع التجاري بادئ الأمر".

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