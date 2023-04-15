منها السعودية.. كم تبلغ تقديرات إنتاج زيت الزيتون في الدول العربية لهذا العام؟

2023/04/15 | 11:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر المجلس الدولي للزيتون تقديرات إنتاج الدول لزيت الزيتون لهذا العام لتشمل عددا من الدول العربية في القائمة.إليكم نظرة في الإنفوغرافيك على تقديرات حجم الإنتاج للدول العربية من زيت الزيتون.

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