2023/04/15 | 12:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: وقعت اشتباكات مسلحة صباح السبت بين القوات المسلحة السودانية وقوات...

ظهرت المقالة اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع بالخرطوم أولاً على المسلة.

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