2023/04/15 | 12:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: رصدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، تلكؤاً في مشروع، ومخالفات في...

ظهرت المقالة تلكؤ ومخالفات مالية في مشروعين بقيمة 16 مليار دينار في البصرة أولاً على المسلة.

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