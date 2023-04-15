العراق يتجه لبناء 15 مدينة جديدة

2023/04/15 | 12:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

بحث وزير البيئة نزار ئاميدي في العاصمة الأميركية واشنطن، اليوم السبت، بناء 15 مدينة جديدة ومشاريع تدوير النفايات.

وذكر بيان للوزارة، أنه "استكمالاً للمباحثات الدولية التي يجريها وزير البيئة نزار ئاميدي في واشنطن، حيث اجتمع مع وفد مرفق البيئة العالمي، وتمت مناقشة تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال مواجهة التحديات الناتجة عن التغيرات المناخية وشح المياه وتدهور الأراضي".

وأكد وزير البيئة، على "أهمية الدعم الدولي في تنفيذ مشاريع التخفيف والتكيف لمواجهة التغير المناخي والتحول نحو الاقتصاد الاخضر".

وتطرق وزير البيئة خلال الاجتماع إلى "موضوع المدن الجديدة المستدامة والمضي في بناء 15 مدينة جديدة صديقة للبيئة من خلال المساحات الخضراء ومشاريع تدوير النفايات واستخدام الطاقات المتجددة".

وثمّن ئاميدي، "الدعم الكبير الذي يقدمه مرفق البيئة العالمي لتعزيز القدرات ودعم المشاريع ذات الصلة بالتكيف مع تغير المناخ والتقليل من آثاره السلبية".

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