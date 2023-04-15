النزاهة: رصد تلكؤ ومخالفات مالية في مشروعين بقيمة 16 مليار دينار بالبصرة

2023/04/15 | 12:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة، السبت، رصد "تلكؤ" في مشروع و"مخالفات" في تأجير عقار دون قيمته الحقيقية في محافظة البصرة، مبينة أن مبالغهما وصلت إلى 16 مليار دينار.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، بحسب بيان للهيئة، إنه "تم ضبط عقد مشروع حواجز إعلانية تجارية لمتطلبات بطولة خليجي 25 بعد توقف العمل في المشروع، الذي بلغت نسبة إنجازه لغاية الآن 49%"، لافتة إلى "انتفاء الحاجة إليه بعد انتهاء البطولة".

وأضافت الدائرة، أنه "تم ضبط العقد الذي تبلغ كلفته (٨،١٧٥،٠٠٠،٠٠٠) مليارات دينار في ديوان محافظة البصرة - قسم الحسابات"، مشيرة إلى أن "طول الجدار الإعلاني يبلغ (٩ كم و ١٥٠ م)، وأن الشركة المنفذة أنجزت ما يقارب (٤ كم) منه فقط"، مشيرة إلى أن "المواد التي تخص المشروع ما زالت في مخازن الشركة المنفذة".

وتابعت، أن "فريق مديرية تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى ديوان المحافظة ودائرة عقارات الدولة، ضبط أوليات عقار يقع في المركز التجاري في منطقة العشار؛ لوجود مخالفات إدارية ومالية رافقت تأجيره، وإنشاء مشيدات واستغلالها كمحلات تجارية".

وأوضحت أن "العقار، الذي يعود لدائرة عقارات الدولة وتبلغ مساحته (٦) دوانم وقيمته التقديرية (٦،٠٠٠،٠٠٠) ملايين دولار، تم تأجيره دون علمها، فضلا عن أن مبلغ الإيجار لا يتناسب مع موقعه التجاري المتميز؛ مما أدى إلى حدوث ضرر في المال العام".

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