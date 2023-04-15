استغلوا شدة الامطار وقلة الحركة عصابة سرقة الهواتف النقالة في قبضة شرطة بابل

2023/04/15 | 12:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادة شرطة بابل عن إلقاء القبض

على عصابة مكونة من ثلاثة لصوص وبحوزتهم

(28) جهاز هاتف نقال "موبايل" قاموا

بسرقتها من أحد المحال جنوبي مدينة

الحلة مستغلين الظروف الجوية والأمطار

الغزيرة التي شهدتها

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