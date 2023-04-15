مركز دوليّ للصحفيّين ICFJ يمنح صحفي في العتبة العباسية فرصة تدريبية

2023/04/15 | 12:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل الصحفي في قسم إعلام العتبة

العباسية طارق الغانمي، على منحةٍ

تدريبية مجانية من المركز الدوليّ

للصحفيين ICFJ.





وقال طارق الغانمي مسؤول وحدة مجلّة صدى

الروضتين, في تصريح لوكالة نون الخبرية

ان " المنح

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