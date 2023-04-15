القبض على سارقات المولات التجارية في النجف الاشرف

2023/04/15 | 12:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علنت قيادة شرطة محافظة النجف الاشرف عن

القاء القبض على متهمة تمارس السرقة

داخل المولات التجارية في المحافظة مع

ثلاث نساء اخريات من ذويها.

وقالت القيادة التابعة إلى وكالة شؤون

الشرطة بوزارة الداخلية في

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