دون موافقة.. اعتقال صاحب محل لبيع الأسلحة في البصرة

2023/04/15 | 13:00 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على صاحب محل لبيع الاسلحة من دون موافقات في البصرة.

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