أول تعليق حكومي حول قضية اختطاف محامٍ وتعذيبه بـ

2023/04/15 | 13:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

توعد محافظ أربيل مركز إقليم كردستان، أوميد خوشناو، اليوم السبت، منفذي جريمة اختطاف محام وتعذيبه بإنزال العقوبات القانونية بحقهم.

وقال خوشناو، في تصريح صحفي، إن "الحادثة التي وقعت مساء أمس في مدينة اربيل نحن قلقون منها، ومما لا شك فيه فان منفذي هذه الجريمة وهذا الفعل البشع سيواجهون القانون بعد ان يتم القاء القبض عليهم"، مؤكدا أنه "لا أحد فوق القانون بإقليم كوردستان".

وأضاف أن "هذا الفعل غير مقبول بأي شكل من الأشكال سواء من قبل حكومة الاقليم أو دوائرها ومؤسساتها الامنية"، لافتا إلى أن "الاجهزة الامنية تتمتع بقوة فائقة بحيث جماعات إرهابية منظمة لم تفلت من بين ايديها".

وأشار خوشناو، إلى أن "المعتدين اشخاص معروفون وليسوا مجهولين"، داعيا المجرمين، إلى "تسليم أنفسهم".

وتعرض محام في مدينة أربيل إلى الخطف والتعذيب وتحليق شعره من قبل مجموعة من المسلحين وذلك بعد توكيله بقضية طلاق.

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