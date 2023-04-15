السوداني في البرلمان خلال الساعات المقبلة

2023/04/15 | 13:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم– بغداد

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر الجبوري، اليوم السبت، عزم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الحضور الى مجلس النواب من أجل مناقشة قانون الموازنة.

وقال الجبوري، لـ(بغداد اليوم)، إن "السوداني عازم على مناقشة قانون الموازنة مع اللجنة المالية البرلمانية، وهناك إمكانية لحضوره خلال الساعات المقبلة او يوم غد الأحد لمبنى البرلمان لمناقشة مشروع القانون".

واوضح أن "مجلس النواب من خلال لجانه البرلمانية المختصة مستمر ومتواصل بدراسة ومناقشة قانون الموازنة، من أجل التحضير للقراءة الثانية لقانون الموازنة خلال الأيام المقبلة، فهناك إصرار برلماني على الإسراع بتشريع القانون لأهميته الكبيرة".

وفي وقت سابق اعلن النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، إحالة مشروع قانون الموازنة الاتحادية إلى اللجنة المالية النيابية.

وكان الناطق باسم الحكومة باسم العوداي قد اعلن في (17 اذار 2023) تسليم مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023، 2024، 2025، إلى مجلس النواب.

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