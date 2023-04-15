السودان.. قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على القصر الجمهوري ومطار الخرطوم

2023/04/15 | 13:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات الدعم السريع السودانية بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي" السيطرة على القصر الجمهوري في وسط الخرطوم، وعلى المطار الدولي.

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