اغلاق جميع جسور العاصمة السودانية عقب الاشتباكات الجارية

2023/04/15 | 13:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اسفرت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم، اليوم السبت، على غلق جميع الجسور.

وتوقفت حركة الطيران وسط انتشار عسكري داخل مطار الخرطوم، وتم إغلاق جميع جسور العاصمة، فيما قامت قوات الدعم السريع بإغلاق محيط الإذاعة والتلفزيون بمدينة أم درمان.

ويأتي ذلك بعد اتهام الجيش السوداني قوات “الدعم السريع” بحشد عناصرها وتحريكها في الخرطوم ومدن أخرى دون التنسيق معه.



معتبرا هذه التحركات تجاوزا واضحا للقانون.

وتتواصل الوساطات في السودان بهدف حلحلة الملف ومنع إنجراره إلى نزاع مسلح بين الجانبين.

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