السودان.. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على مطاري الخرطوم ومروي.. والجيش يعلق

2023/04/15 | 13:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت قوات الدعم السريع السودانية في بيان، السبت، إنها استولت على مطار الخرطوم وعلى أكبر مطار في مدينة مروي في السودان، في حين شهدت الأوضاع الميدانية تطورات متتالية بعد وقوع اشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.

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