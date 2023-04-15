الجيش السوداني يصدر بيانا عاجلاً إثر اشتباكات عنيفة مع قوات الدعم السريع

2023/04/15 | 13:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أصدر الجيش السوداني ،اليوم السبت ،بيانا عاجلا إثر الاشتباكات التي شهدتها العاصمة الخرطوم بين قواته وقوات الدعم السريع.واتهم الجيش قوات الدعم بمهاجمة العديد من قواعده في الخرطوم ومناطق أخرى، بعيد […]

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