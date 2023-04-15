2023/04/15 | 13:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي نفط الوسط الرياضي، فرض عقوبات مالية على فريق الكرة الأول في النادي على خلفية تراجع النتائج.وذكر النادي في بيان أن “الهيئة الادارية للنادي، قررت فرض عقوبات مالية على الفريق بسبب سوء النتائج وتراجع المستوى الفني ضمن منافسات الدوري الممتاز، والخروج من بطولة كأس العراق من دور الـ16”.وأضاف أن “القرار […]

ظهرت المقالة انتكاسة الكأس تكلف لاعبي نفط الوسط عقوبات مالية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتكاسة الكأس تكلف لاعبي نفط الوسط عقوبات مالية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتكاسة الكأس تكلف لاعبي نفط الوسط عقوبات مالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).