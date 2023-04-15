النزاهة ترصد مخالفات مالية في مشروعين بقيمة ١٦ مليار دينار في مشروعين بالبصرة

2023/04/15 | 13:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تلكؤاً

في مشروع، ومخالفات في تأجير عقار دون

قيمته الحقيقيَّة في محافظة البصرة،

مبينة أن مبالغهما وصلت إلى

(١٦،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) مليار دينار.

دائرة التحقيقات في الهيئة ذكرت أ

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