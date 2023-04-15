السوداني يرأس اجتماعاً خاصاً بمشروع مدينة الصدر الجديدة

2023/04/15 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، اجتماعاً خاصاً بمشروع مدينة الصدر الجديدة في العاصمة بغداد.

وذكر مكتب رئيس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "السوداني، ترأس اليوم اجتماعاً خاصاً لمناقشة مشروع مدينة الصدر".

وأضاف أن "رئيس الوزراء، أجرى جولة جوية للاطلاع على حدود المدينة وتفاصيل موقعها ميدانياً، قبل عقد الاجتماع".

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