التربية تصدر توضيحا بشأن موعد إجراء الامتحانات للصفوف الأولية

2023/04/15 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت وزارة التربية، اليوم السبت، أن موعد الامتحانات النهائية للصفوف الأولية باقية على ماحددته المديرية العامة للتقويم والامتحانات من دون تغيير .

ونفت الوزارة في بيان اصدرهُ المكتب الإعلامي وتلقته (بغداد اليوم) "الأخبار المتداولة عن تغيير مواعيد الامتحانات"، مشددة على أن "تلك المواعيد ملزمة لجميع إدارات المدارس، وعلى المديريات العامة للتربية وإدارات المدارس الالتزام بالمواعيد المحددة ".

واشارت الى أن "الإدارة المدرسية التي لا تلتزم بالتوجيهات الوزارية ستتعرض الى المساءلة القانونية".

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