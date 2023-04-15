بسبب السيول.. اُسر تنام بالعراء في ديالى

2023/04/15 | 13:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تحرك عاجل نحو تلك العوائل خلال الساعات المقبلة.

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