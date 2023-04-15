2023/04/15 | 13:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر الجبوري، السبت، عزم...

ظهرت المقالة السوداني يعتزم الحضور الى البرلمان لمناقشة الموازنة أولاً على المسلة.

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