2023/04/15 | 13:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أقرَّت وزارة التجارة بارتفاع أسعار المواد الغذائيَّة في الأسواق المحلية،...

ظهرت المقالة الدولة العراقية تبتكر آلية توزيع الصمون: كم يحتاج منها الشعب العراقي؟ أولاً على المسلة.

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