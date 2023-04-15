2023/04/15 | 13:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، اجتماعاً خاصّاً بمشروع مدينة الصدر الجديدة.وذكر بيان لمكتبه الإعلامي تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “السوداني ترأس اجتماعاً خاصّاً بمشروع مدينة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يرأس اجتماعاً خاصّاً بمشروع مدينة الصدر الجديدة المركز الخبري الوطني.

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