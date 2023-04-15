السودان.. فيديو يظهر إطلاق نار كثيف ودوي انفجارات في الخرطوم

2023/04/15 | 13:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال شهود عيان لـ CNN، إن هناك أنباء عن اشتباكات عنيفة تدور حول القصر الرئاسي ومقر الجيش في العاصمة السودانية الخرطوم، وأعلنت قيادة قوات الدعم السريع في السودان، أنها "تفاجأت، صباح السبت، بقوة كبيرة من القوات المسلحة تدخل إلى مقر تمركز قواتها في أرض المعسكرات سوبا بالخرطوم وتضرب حصارًا على القوات المتوجودة هناك".

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