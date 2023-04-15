السودان.. تحذيرات وتحركات سبقت الانفجار الكبير

2023/04/15 | 14:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسارعت الأحداث في السودان بشكل دراماتيكي خلال اليومين الماضيين، وتخلل هذه الفترة تحذيرات من قبل الجيش السوداني بشأن تحركات قوات الدعم السريع، وحديث عن وساطات للتهدئة، قبل اندلاع الاشتباكات وانفجار الأوضاع، في بلد يعاني من أزمة سياسية وفراغ في السلطة منذ سنوات، بعد الإطاحة بحكم عمر البشير عام 2019.

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