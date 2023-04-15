الاطاحة بإرهابيين اثنين خطيرين في الانبار ونينوى

2023/04/15 | 14:21 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، الاطاحة بإرهابيين اثنين خطرين في محافظة الانبار ونينوى.

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