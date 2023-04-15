محطات كهرباء سد الموصل ترفد المنظومة الوطنية ب ( ٦٥ ) ميكاواط .

2023/04/15 | 14:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت الملاكات الهندسية والفنية في

محطات كهرباء سد الموصل التابعة للشركة

العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية

للمنطقة الشمالية وبمتابعة مباشرة من

قبل المدير العام المهندس وليد خالد

حسن، من إعادة الوحدة الت

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