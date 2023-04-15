التربية: لا تغيير في موعد الامتحانات النهائية للصفوف الأولية

2023/04/15 | 14:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة التربية، اليوم السبت، أن

موعد الامتحانات النهائية للصفوف

الأولية باقية على ماحددته المديرية

العامة للتقويم والامتحانات من دون

تغيير .

ونفت الوزارة في بيان اصدرهُ المكتب

الإعلامي للوزارة وت

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