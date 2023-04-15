بينها محافظة كربلاء المقدسة الحنطة الاسترالية والاميركية في مخازن اربع محافظات

2023/04/15 | 14:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب

احدى تشكيلات وزارة التجارة عن مواصلة

مواقعها وفروعها في بغداد والمحافظات

استلام كميات الحنطة الأسترالية

والأمريكية الواردة من ميناء ام قصر

لتعزير أرصدتها .

وقال مدير

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