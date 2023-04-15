2023/04/15 | 14:29 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعزيز الإجراءات الأمنية في محيط سجن التاجي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/15 | 14:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعزيز الإجراءات الأمنية في محيط سجن التاجي) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعزيز الإجراءات الأمنية في محيط سجن التاجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).