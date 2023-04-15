أسايش أربيل تقبض على اثنين من المتهمين باختطاف محامٍ وتعذيبه

2023/04/15 | 14:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

أعلنت مديرية أسايش محافظة أربيل مركز إقليم كردستان، اليوم السبت، القبض على أثنين من المتهمين بالاعتداء على محام ليلة أمس.

وذكرت المديرية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "ألقت القبض على اثنين من المتهمين الذين اعتدوا على محام ليلة أمس في محافظة أربيل".

وأضافت أن "البحث جاري لإلقاء القبض على المتهم الاول في حادثة الاعتداء، خلال الساعات القادمة".

وتعرض محام في مدينة أربيل إلى الخطف والتعذيب وحلق شعره من قبل مسلحين مجهولين وذلك بعد توكيله بقضية طلاق، فيما توعدت الحكومة المحلية منفذي الجريمة بإنزال العقوبات القانونية بحقهم.

هذا ويتصدر إقليم كردستان، المشهد الأمني في العراق، نتيجة محاولات الاغتيال والاختطاف من جانب، والقصف التركي الذي طال أغلب المناطق والمنشآت الحيوية في الإقليم من جانب آخر.

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