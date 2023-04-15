بعمليتين منفصلتين.. الإطاحة بإرهابيين

2023/04/15 | 14:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، الاطاحة بإرهابيين اثنين خطيرين في محافظتي الانبار ونينوى.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "بعمليتين منفصلتين وبجهد استخباري تم نصب كمينين محكمين في سيطرتي الشهيد سبهان مدخل نينوى والشهيد محمد الكروي".

واضافت "وقد أسفرا عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء هيت والحمدانية".

واشارت الى "تسليمهما للجهات المعنية أصولياً".

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