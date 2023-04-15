الجيش السوداني يصدر بياناً بشأن العمليات ضد الدعم السريع

2023/04/15 | 14:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم السبت، أن القوات الجوية تقوم حاليا بعمليات نوعية لـ"حسم تصرفات الدعم السريع غير المسؤولة".

وقال الجيش السوداني، في بيان، اليوم إن "القوات الجوية تقوم الآن بعمليات نوعية لحسم التصرفات غير المسؤولة لمليشيا الدعم السريع المتمردة".

وأعلنت المخابرات العامة السودانية، اليوم السبت، أن قوات الدعم السريع أصبحت "قوة متمردة" وذلك وسط استمرار الاشتباكات العسكرية التي تفجرت بينها وبين الجيش السوداني في مناطق متفرقة في أنحاء البلاد.

وذكرت المخابرات العامة السودانية في بيان أن قوات الدعم السريع باتت "قوة متمردة".

ولكن الجيش السوداني قد صرح بأن الدعم السريع هاجم عدة قواعد ومعسكرات لقواته في الخرطوم، ومناطق أخرى.

وأعلنت قيادة قوات الدعم السريع السودانية، اليوم السبت، السيطرة على القصر الجمهوري، وبيت الضيافة، ومطارات الخرطوم ومروي والأبيض، فضلا عن السيطرة على عدة مواقع في الولايات.

يذكر أن العاصمة السودانية تشهد انتشارا واسعا جدا لقوات الأمن السودانية، إضافة إلى تحريك عدد من الدبابات والمدرعات، فيما أغلقت آليات الجيش السوداني الجسور والأنفاق في الخرطوم إضافة إلى محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون القومي بأم درمان.

وتصاعدت الخلافات بعد تحركات لقوات الدعم السريع داخل العاصمة الخرطوم، وولايات عدّة، قال الجيش إنها تمت دون موافقته، محذراً من "مواجهة محتملة" مع الدعم السريع، فيما اعتبره مراقبون إشارة علنية إلى "خلافات طويلة الأمد تعرقل جهود عودة الحكم المدني".

المصدر: سبوتنيك

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