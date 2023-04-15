قتال عنيف واقتحام القصر الجمهوري في الخرطوم على خلفية الصراع بين البرهان ودقلو

2023/04/15 | 14:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخرطوم-(أ ف ب) – اندلعت اشتباكات صباح السبت في الخرطوم بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو في تحول مفاجئ للصراع بينهما الى نزاع مسلح.وأعلنت قوات الدعم السريع قبيل ظهر السبت “السيطرة الكاملة” على القصر الجمهوري في وسط الخرطوم […]

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