شاهد بالفيديو.. هذا ما منعت انسجام الغرواي ابنتها منه لحمايتها !

2023/04/15 | 14:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KNihv-mRtrA

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