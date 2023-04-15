2023/04/15 | 14:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كريس كايل، درّاج بريطاني يقود دراجات بي إم إكس، نقل مهاراته إلى السماء متحديًا الموت: قاد دراجته في أول حديقة تزلّج عائمة في العالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يتحدّى الموت.. درّاج بريطاني يتزحلق في حديقة تزلج معلّقة في الهواء) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يتحدّى الموت.. درّاج بريطاني يتزحلق في حديقة تزلج معلّقة في الهواء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).