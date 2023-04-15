الولايات المتحدة تعلق على الاشتباكات في السودان

2023/04/15 | 15:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، اليوم السبت، إن الوضع في الخرطوم “هش”، لكنه أصر على أنه لا تزال هناك فرصة لاستكمال الانتقال إلى حكومة يقودها المدنيون.

وفي أول تعليق أمريكي على الاشتباكات التي تشهدها العاصمة السودانية بين الجيش وقوات الدعم السريع، أكد أنتوني بلينكن، في تصريحات من العاصمة الفيتنامية هانوي، أن بعض اللاعبين “ربما يحاولون عرقلة التقدم” في السودان.

من جانبه، قال السفير الأمريكي في السودان، في تغريدة، إن تصاعد الموقف داخل المكون العسكري إلى قتال مباشر “أمر في غاية الخطورة”، ودعا كبار قادة الجيش إلى وقف القتال.

واشار السفير إلى أنه احتمى بالسفارة مع فريقه.

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