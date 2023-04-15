2023/04/15 | 15:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني توصلت دراسة إلى أن ارتداء سماعة أذن تقلل من خطر الإصابة بالخرف لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع.وفي دراسة نشرت في لانسيت، نظر الباحثون في البيانات الصحية لمئات الآلاف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة: أجهزة السمع قد تقلل من خطر الإصابة بالخرف المركز الخبري الوطني.

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