مصر تعرب عن قلقها ازاء تطورات الوضع في السودان

2023/04/15 | 15:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت مصر، اليوم السبت، أنها “تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في السودان”، على إثر الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع”.وطالبت وزارة الخارجية المصرية، في بيان “كافة الأطراف السودانية بممارسة […]

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