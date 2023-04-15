العراق الحر قادم والنظام الطائفي إلى زوال

2023/04/15 | 15:15 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:فاروق يوسف من حق العراقيين أن يأملوا في أن يكون غدهم أفضل من أمسهم ليغادروا وهم “الزمن الجميل”.كل الأزمنة التي عاشها العراقيون لم تكن جميلة.“ما مر عام والعراق...أكمل القراءة ←

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