مبيعات البنك المركزي تتجاوز 800 مليون دولار في 5 أيام

2023/04/15 | 15:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من العملة الصعبة للدولار خلال الأسبوع الماضي أكثر من 800 مليون دولار .

وذكر مراسل وكالة /المعلومة/ ان البنك المركزي باع خلال الاسبوع الماضي للأيام الاربعة التي فتح بها المزاد، مقدار 844 مليوناً و627 الفاً و921 دولارا بمعدل يومي بلغ 211 مليونا و156 الفا و 980 دولارا، منخفضا بنسبة 5% عما سجل الاسبوع الذي سبقه الذي بلغ فيه معدل البيع 222 مليونا و425 الفا و 512 دولارا.

واضاف ان اعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الماضي كان ليوم الاحد حيث بلغت المبيعات فيه 281 مليونا و 889 الفا و 29 دولارا، فيما كانت اقل المبيعات ليوم الاربعاء التي بلغت فيه المبيعات 157 مليونا و564 الفا و543 دولارا.

واشار الى ان مبيعات الحوالات الخارجية بلغت خلال الاسبوع الماضي 681 مليونا و777 الفا و921 دولاراً بنسبة ارتفاع بلغت 76.11 % مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 162 مليونا و850 الف دولار .

واوضح ان المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.

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