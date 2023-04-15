فضّل الانضمام إلى برشلونة.. عقد الملوك يغيب عن رغبات داني أولمو

2023/04/15 | 15:41 - المصدر: بغداد اليوم

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أكدت تقارير صحفية أن داني ألمو، هدف ريال مدريد ومانشستر يونايتد، يرغب في الانتقال إلى صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وبحسب صحيفة "مدريد يونيفرسال"، نقلا عن الصحفي الألماني كريستيان فالك، فإن لاعب خط الوسط لايبزيج، داني أولمو، الذي تم ربطه بالانتقال إلى ريال مدريد، يرغب في الانضمام إلى نادي برشلونة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر زعمت تقارير إسبانية أن أولمو ظهر كهدف محتمل لريال مدريد، ومن المقرر أن يدخل اللاعب العام الأخير من عقده مع نادي لايبزيج، الذي فشل في إقناعة بالتجديد.

داني ألمو كان لاعبًا في إكاديمية برشلونة ويحرص على العودة من جديد إلى كتالونيا للتدرب تحت قيادة تشافي هيرنانديز، وأشير إلى أن هناك اتصالات أولية قد أجريت بالفعل بين وكلاء اللاعب وبرشلونة.

وأوضح كريستيان فالك أن داني أولمو منفتحًا أيضًا على الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان مانشستر يونايتد قد أبدى رغبته في ضم اللاعب، ومن الممكن ان يحسم الشياطين الحمر الصفقة لصالحهم إذا لم يتوصل اللاعب إلى اتفاق مع البارسا.

انضم داني أولمو إلى لايبزيج قادماً من دينامو زغرب الكرواتي مقابل مبلغ قدره 20 مليون يورو في عام 2020، ومنذ ذلك الحين أصبح لاعبًا رئيسيًا في الدوري الألماني، حيث سجل 20 هدفًا وصنع 24 تمريرة حاسمة في 115 مباراة عبر كل المسابقات.

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