بغداد اليوم تنشر مواعيد الامتحانات النهائية (الدول الاول)

2023/04/15 | 15:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن وكيل وزارة التربية للشؤون الادارية فلاح محمود القيسي، اليوم السبت، مواعيد الامتحانات النهائية / الدور الاول للمراحل المنتهية وغير المنتهية.

ونشر القيسي في تدوينة على مواقع التواصل وتابعتها (بغداد اليوم) مواعيد الامتحانات النهائية ( الدول الاول)، مبينا أن "المراحل غير المنتهية ( الدراسة الابتدائية ) تبدأ يوم الثلاثاء ٢٠٢٣/٥/٢ وتنتهي يوم الاثنين ٢٠٢٣/٥/٨ ".

أما " المراحل غير المنتهية ( المتوسطة والاعدادية) تبدأ يوم الاربعاء ٢٠٢٣/٥/١٧ وتنتهي يوم السبت ٢٠٢٣/٥/٢٧".

وبشأن مواعيد الامتحانات النهائية (المراحل المنتهية)، فقد اشار الى أن "(الدراسة الابتدائية) تبدأ يوم الاحد ٢٠٢٣/٥/٢١ ولغاية يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٨، و(الدراسة المتوسطة) تبدأ يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٦/١ و تنتهي يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٦/١٧ ".

اما "(الدراسة الاعدادية) فتبدأ يوم الاربعاء ٢٠٢٣/٦/٢١ ولغاية يوم السبت الموافق ١٥ / ٧ / ٢٠٢٣".

وكانت وزارة التربية، قد اكدت في وقت سابق أن موعد الامتحانات النهائية للصفوف الأولية باقية على ماحددته المديرية العامة للتقويم والامتحانات من دون تغيير .

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