يستغرق وصولها 8 سنوات.. وكالة الفضاء الأوروبية تطلق مهمة

2023/04/15 | 15:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) مركبة فضائية، يوم الجمعة، في مهمة أطلق عليها اسم "استكشاف أقمار المشتري الجليدية" أو "JUICE" باختصار، حيث ستقضي المركبة الفضائية حوالي 3.5 سنوات في دراسة كوكب المشتري وثلاثة من أكبر أقماره.

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